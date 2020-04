CIC/DJV: Verbot von Wildbrethandel wäre fatal

Weltweit weisen Fachleute solche Forderungen zurück. „Pauschale Verbote dienen weder Menschen noch Wildtieren. Sie sind nicht realisierbar, da sie die Komplexität des weltweiten Wildtier- und Wildfleischhandels missachten“, so Wissenschaftler der Universität Oxford in einer aktuellen Stellungnahme. Bewusst differenziert die internationale Tierrechtsszene nicht zwischen legalem Handel mit Wildtieren oder -erzeugnissen einerseits und Wilderei andererseits. Professor Bothma, ehemaliger Direktor des „Centre for Wildlife Management“ an der Universität von Pretoria, Südafrika: „Bei jagdbaren Wildarten handelt es sich hauptsächlich um große Paarhufer, die keine gefährlichen Krankheiten auf den Menschen übertragen. Die Hauptüberträger zoonotischer Krankheiten sind Primaten, Nager und Fledermäuse. Sie werden für den illegalen, unkontrollierten Buschfleischhandel gewildert.“

Der Internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) in Deutschland und der Deutsche Jagdverband (DJV) warnen vor Panikmache. COVID-19 darf nicht instrumentalisiert werden, um vielen Menschen weltweit die Lebensgrundlage zu entziehen und den Wildtierschutz zu gefährden.

Wer im Zusammenhang mit COVID 19 den Verkauf und Konsum von Wildbret von Hirsch, Reh und Wildschwein in Deutschland verbieten will, der zeigt, dass er sich nicht in der realen Welt bewegt.

rdb