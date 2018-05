Dachverband der Jäger unterstützt „Waidfräulein“

Die junge Jägerin postete auf ihrem Facebook-Profil ein Foto mit erlegtem Fuchs und erhält binnen weniger Tage mehrere hundert hasserfüllte Kommentare: Jagdgegner attackierten das „Waidfräulein“ mit wüsten Beleidigungen und Bedrohungen wie: „Widerliches Stück Dreck, du bekommst noch, was du verdienst“. Selbst davor, die Betroffene zu Hause aufzusuchen und einzuschüchtern, hätten selbsternannte vermeintliche „Tierschützer“ nicht zurückschreckt.

Der DJV hat sich unmittelbar nach den Vorfällen eingeschaltet und kündigt an, die Betroffene bis zur vollständigen Aufklärung zu unterstützen. „Es ist ein Phänomen der sozialen Netzwerke, dass völlig natürliche Dinge wie eine Bombe einschlagen können und manche Beteiligte jegliche Benimmregeln vergessen“, so Rechtsanwalt Dr. Heiko Granzin, der mit dem DJV in der Sache zusammenarbeitet.