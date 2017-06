Das neue V.350® Premium – superkompakt und Leistung satt

Wer der besseren Hälfte Zuhause den Kauf dieses neuen Lava noch schmackhaft machen möchte, kann folgende Argumente anführen: Neben Vakuumbeutel und Endlosrollen vakuumiert das Gerät (wie alle anderen Lava Vakuumierer) auch Behälter, Dosen, Schüsseln und Töpfe was auch für die Verwendung im Haushalt spricht. So kann im Vakuumbehälter innerhalb von Sekunden Fleisch oder ein Braten mariniert werden, was ohne Vakuum oft Tage in Anspruch nimmt. Beeren verderben ohne Vakuum in weniger als 3 Tagen, selbst im Kühlschrank, wer jedoch Erdbeeren, Himbeeren u.s.w. im Behälter vakuumiert kann diese bis zu 10 Tage frischhalten. Auch Twist-Off-Gläser, Einmachgläser und Weck-Gläser können mit dem V.350® Premium und dem passenden Zubehör unter Vakuum verschlossen werden, damit eröffnet die Vakuumverpackung einem modernen Haushalt ganz neue Möglichkeiten der Lebensmittelkonservierung.

Wer mehr über das neue V.350® Premium (Verkaufspreis € 699.- Euro – inklusive MwSt.) erfahren möchte, kann dies entweder im ausgesuchten Fachhandel tun oder das Gerät direkt bei Lava erwerben, derzeit sogar mit einem attraktiven Gratis-Set an Vakuumbeutel oder Folienrollen im Wert von rund 60 Euro:

