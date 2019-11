Deutsche Holztransporte nach China gefährdet

Ersten Containern mit Holz wurde daraufhin in Hessen der Weitertransport bereits untersagt. Auch in NRW sollen Kontrollen bereits erfolgt sein. Der Waldbauernverband NRW berichtet, dass der Hessische Waldbesitzerverband mit den zuständigen Ministerien in Wiesbaden intensive Gespräche über eine Lösung führt. Eine Einstellung der Holzausfuhren würde die Waldbesitzer weiter schädigen.

Interessanterweise transportiert die ganze Welt Holz in Seecontainern. Aus dem afrikanischen Gabun wurde gerade bekannt, dass 350 beschlagnahmte Container mit illegalen Harthölzern auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Und die Volksrepublik China, in die das deutsche Holz geliefert wird, holt seit drei Jahrzehnten ganz erhebliche Mengen überwiegend illegal geschlagenen Holzes in Süd-Ost-Afrika, insbesondere in Tansania, ab und schifft es in Containern nach Südostasien. Bisher wurde dort weder moniert, dass die Bäume ohne Genehmigung abgeholzt wurden, noch dass sie unregelmäßig geformt waren.

rdb