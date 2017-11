Deutschlands dümmste Einbrecher geschnappt?

Erst brachen die diebischen Elstern einen LKW auf, dann stiegen sie in eine Jagdhütte ein. Die Beute wurde in das mitgebrachte Auto verladen, wobei die beiden Ganoven offensichtlich den Hals nicht voll genug bekamen. Auch ein Anhänger inklusive des darauf verladenen Aufsitzrasenmähers sollte mitgehen. Dumm nur: Ihr PKW verfügte über keine Anhängerkupplung. Die beiden Männer ließen sich von ihrem Vorhaben aber nicht abbringen, und befestigten den Anhänger „unfachmännisch am Pkw“, wie die Polizei mitteilt.