Dumm gelaufen!

… so zumindest in einem Waldgebiet nahe Maasbüll in Schleswig-Holstein.

Nachdem ein 17- sowie 24-jähriger Mann am vergangenen Samstag-Abend in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren, wurden sie von couragierten Nachbarn verfolgt und sogar angesprochen. Daraufhin suchten die Täter unmittelbar das Weite. Polizeikräfte machten sich auf die Suche nach den beiden Einbrechern. Dabei fiel den Beamten ein einsamer Hochsitz in einem Waldgebiet. In der Kanzel hatten es sich die beiden Langfinger gemütlich gemacht. Die Männer wurden daraufhin festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

