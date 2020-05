EU beim Tricksen erwischt

Was will die EU? Auf den Punkt gebracht will sie ein völliges Verbot aller Bleimunition erzwingen. Dass dies weder sachlich gerechtfertigt ist, noch dass es DEN geeigneten Ersatz für alle Sorten von Jagdmunition gibt, spielt keine Rolle. Die Kommission hat Verbotsentwürfe vorgelegt, die die Jäger in inakzeptabler Form gängeln würden und aufgrund vager Formulierungen kriminalisieren könnten. Die Munitionsindustrie würde ebenfalls hart getroffen. Von wissensbasierter Vorgehensweise, wie von der Bundesregierung versprochen, ist wenig zu spüren.