Fahrbare Kanzel entwendet

Am Montagabend (15. Juli, 21 Uhr) habe der auf einem einachsigen Lkw-Anhänger montierte Hochsitz noch an Ort und Stelle gestanden. Am Mittwochabend (20 Uhr) sei dann der Diebstahl vom Feld an der Lavesumer Straße in Dülmen-Merfeld in Nähe der Kreisgrenze Coesfeld/Recklinghausen bemerkt worden. Der Besitzer, ein Jäger (30) aus Coesfeld, habe bereist selbst im Umkreis von 15 Kilometern gesucht – allerdings vergeblich.