Fellpflege: Schluss mit Schmutzig

In schlimmen Fällen dringen sie sogar bis in Gelenke oder innere Organe vor, wo sie schwere Entzündungen hervorrufen. Diesen Fall hatte Yvonne Praetor glücklicherweise noch nicht, aber zwischen 2 Knochen hat sie schon eine Granne in einer 2-stündigen Operation herausgeschnitten.

Da wird an Zeit, Geld und vor allem Stress für den Hund gespart, wenn Herrchen die „Nachsuche“ im Fell routinemäßig durchführt. Eine Bürste ist natürlich auch hilfreich, um Dreck zu entfernen und Verfilzungen des Fells vorzubeugen. Hierzu ist es ratsam, ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen und eine für das Fell passende zu kaufen. Die Hersteller unterscheiden hauptsächlich zwischen Lang- und Kurzhaar und der Größe des Hundes.

Rauhaarige müssen gelegentlich auch getrimmt bzw. gezupft werden, weil der gewöhnliche Fellwechsel nicht mehr richtig stattfindet, sondern das „tote Haar“ in der Wolle bleibt. So kommt Luft an die Haut und Irritationen werden vermieden.

Geschoren werden müssen Jagdhunde im Normalfall nicht. Bei manchen Rassen, wie z. B. dem Deutsch Drahthaar, muss darauf geachtet werden, dass die Haare um die Augen die Sicht nicht einschränken. Hier sollte – auch wenn es schwer fällt – zur Schere gegriffen werden. Gerne werden den Vierläufern die Haare an den Pfoten gekürzt, um zu verhindern, dass sich dort lästige Schneeklumpen bilden. Yvonne Praetor rät hier zur Vorsicht: Die Haare bieten auch Schutz gegen Kälte und Verletzungen.