Dies geht aus einem Erlass des Innenministeriums hervor, der heute an die nachgeordneten Waffenbehörden versendet wurde. Mit dem Erlass werden die Behörden angewiesen, Schalldämpfer an Langwaffen in schalenwildtauglichem Kaliber für Jäger zu genehmigen.

