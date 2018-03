Auf dem Betriebsgelände der Telekom in der Dr. Karl-Storz-Straße in Tuttlingen (Baden-Württemberg) entdeckten Mitarbeiter den Rotrock, der mit dem Kopf in einer Kabeltrommel steckte. Sämtliche Versuche, den Fuchs zu befreien scheiterten. Mit einem gezielten Schuss erlöste ihn der zuständige Jagdpächter.

sl