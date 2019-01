Fuchsjagd in Strohmieten

Die Schussrichtung ist weg von den Ballen in Richtung freies Feld. Eingespielte Baujagdteams sind erfolgreicher als eine schnell zusammengetrommelte Truppe. Der Erdhundführer ist, wie bei der normalen Baujagd auch, Jagdleiter an der Miete und weist die Schützen schon aus größerer Entfernung in ihre Stände ein.

Auch in Scheunen mit Strohlagern kann Reineke bejagt werden. Dann stehen die Schützen um die Scheune herum. Sind alle bereit, wird der Hund geschnallt. Der Rüdemann setzt ihn an eine Einfahrt zum Schliefen. Ein Anrüden ist in aller Regel nicht notwendig. Der erfahrene Erdhund kennt seinen Auftrag.

Rechtzeitig anfangen

Wem das Verhältnis zum Landwirt wichtig ist, der spricht die Jagd vorher ab. Vor allem wenn es in die Scheunen geht, hat der Eigentümer ein Mitspracherecht.