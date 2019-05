Für eine bessere „Gamspolitik“ in Europa

Zwar geht die Gämse am Sonntag nicht zur Europawahl, ist aber als Bewohnerin des Alpenraumes eine echte Europäerin und betroffen von europäischer Naturschutzpolitik. Der wildfeindliche Umgang der Bayerischen Staatsforsten mit dem Charakterwild der Alpen ist bekannt, so Stiftung und CIC. Er zeige sich in dem Grundsatz „Wald vor Wild“, in der Aufhebung der Schonzeit in umfangreichen Gebieten und einem zu hohen Abschuss in der mittleren Altersklasse.