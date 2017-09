Fund von Babyknochen in Viernheim

Ein Pilzsammler entdeckte die Knochen des Jungen am 9. September 2017 in einem Waldgebiet bei Viernheim. Fest steht nach derzeitigen Ermittlungen, dass die Knochen von einem neugeborenen Jungen im Alter zwischen 1 und 3 Wochen stammen. Die sterblichen Überreste des Säuglings befanden sich in einer modernen schwarzen Wickeltasche. Wie lange der Junge schon tot ist und wie er zu Tode kam, könne noch nicht gesagt werden.

Vor Ort wurden wichtige Beweismittel sichergestellt, die Hinweise zur Identität des Jungen oder auch seiner Mutter liefern könnten.