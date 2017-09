Sachsen: Wolfsnachwuchs zeigt Interesse an Menschen

„Es ist bekannt, dass Wolfswelpen neugieriger und weniger vorsichtig reagieren als erwachsene Wölfe“, erklärt das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ hierzu und weiter: „Das Verhalten dieser Welpen lässt jedoch vermuten, dass sie sich in den letzten Wochen an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, eventuell sogar positive Erfahrungen mit Menschen gemacht haben.“