„Gretchen“ erfolgreich vermittelt

Die Frau habe sich um die artgerechte Haltung des Kitzes Sorgen gemacht, dass nach ihren Angaben nicht größer als eine Katze sein sollte. Die Polizisten fanden das besagte Jungtier in der Wohnung. Die Kinder der Familie hatten es eine Woche zuvor beim Spielen im Wald gefunden und mit nach Hause genommen. Das Kitz wurde schließlich in eine Wildtier-Aufzuchtstation bei Schönwalde-Glien im Havelland vermittelt und dort „Gretchen“ getauft. Die Dame, die sich dort ehrenamtlich um Wildtiere in Not kümmert, päppelt Gretchen auf und wird sich für eine artgerechte Haltung und Aufzucht des kleinen Rehs einsetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Brandenburg.

