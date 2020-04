Gummersbacher Wald stand in Flammen

Laut PR Online konnten die Anwohner noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht und der Brand mittlerweile eingedämmt werden.

Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass erste Zeugen gegen 13:20 Uhr den Brand meldeten. Laut einem Sprecher der Stadt Gummersbach hatten die Einsatzkräfte am Mittag den Brand noch nicht ansatzweise unter Kontrolle. Bereits 35 Hektar stünden in Flammen. „Die Löscharbeiten werden vor allem durch den Wind erschwert, der immer wieder die Richtung wechselt“, zitiert PR Online den Sprecher. Die Anwohner seien in einer Schule in Gummersbach untergekommen und dort betreut worden.