Hirsch- trifft Wolfssender

Die Wildbiologen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde besenderten sowohl ein junges Wolfsweibchen sowie 15 Stück Rotwild auf der gleichen Fläche, um das Interaktionsverhalten von Wolf und Rotwild in der Glücksburger Heide in Sachsen-Anhalt zu untersuchen.

Die Besonderheit: „Nähern sich die Wölfe nun dem sendermarkierten Rotwild auf unter 150 m an, so registrieren sich Wolfs- und Rotwildsender über eine UHF-Kommunikation und messen permanent Entfernung und Bewegung beider Wildarten“, so die Wissenschaftler. Damit sei es erstmalig möglich, das unmittelbare Interaktionsverhalten des Raubtieres und seiner potentiellen Beutetiere zu untersuchen. In den kommenden Wochen soll ein weiterer Wolf sowie zusätzliches Rotwild mit Sendern ausgestattet werden.

Für das markierte Rotwild bleibt zu hoffen, dass sich die Distanz zwischen den Sendern nie auf 0 Meter verringert.

fh