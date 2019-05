Hirsch weckt Anwohner

Der Bewohner der Schwansenstraße in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde/Schleswig-Holstein) vermutete zunächst einen Einbruch. Im Garten angekommen, entdeckte der 62-Jährige einen Hirsch im Pool des Grundstückes und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr retteten das Stück aus dem Pool, das daraufhin über die angrenzenden Felder in die Freiheit flüchtetet. Moritz Luth, Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Barkelsby, der ebenfalls am Einsatz beteiligt war, macht derzeit den Jagdschein. Er sprach das Stück als Knieper an.

