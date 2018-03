Hochsitze in Flammen

Am Donnerstag brannte in Preußisch Oldendorf im Ortsteil Lashorst im Kreis Minden-Lübbecke ein Hochsitz und wurde dadurch stark beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Samstagabend der nächste Fall: An der Bruchstraße zwischen Blasheim und Hedem, ebenfalls Kreis Minden-Lübecke, wurde ein Hochsitz in Brand gesetzt. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Ob die beiden Fälle miteinander zusammenhängen ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0571/8866-0.

sl