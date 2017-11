Hund reißt Frischling

In Oberflocken (Baden-Württemberg) hat ein wildernder Hund am vergangenen Montag-Nachmittag einen Frischling gehetzt, gefangen und am Ende stark verletzt. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und verscheuchte den Hund. Die schwerverletzte Sau musste von einem Jäger trotz des schnellen Eingreifens erlöst werden.

Gegen die Hundehalterin ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

ml