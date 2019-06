Hunde nach Biber-Attacke schwer verletzt

In einem Park in Linz an der Donaulände sollen bei einer Biber-Attacke 2 Hunde verletzt worden sein. Wie rtl.de berichtet soll einer der beiden Vierläufer dabei so schwer verletzt worden sein, dass er eingeschläfert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen haben die Biber in diesem Bereich derzeit Nachwuchs und reagieren vermutlich aufgrund dessen derart aggressiv gegenüber den Hunden.

ml