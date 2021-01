Hundeausbildung: Bodenjagd für Einsteiger

Mithilfe einer Reizangel, an der eine Fuchslunte befestigt ist, wird beim Hund Trieb erzeugt. Aufgrund des Schlitzes kann die Lunte nun durch den dunklen Durchlass gezogen werden. Ohne es zu merken, schlieft der Vierläufer ein und wird anschließend belohnt, indem er die Lunte packen und beuteln darf. Vorsicht während des Zahnwechsels: Keinen Zug aufbauen, damit der Hund keine Schmerzen hat.

Dachsrein oder nicht?

Während der eigentlichen Einarbeitung am Bau ist es natürlich wichtig, sich vorher zu überlegen, wie der Hund später eingesetzt werden soll. Nur am Kunst- oder auch Naturbau? In beiden können neben Reineke auch Dachs oder sogar Waschbär und Marderhund liegen. „Da sich die in der Regel nicht sprengen lassen, kommt der Hundeführer am Naturbau meist um einen Einschlag nicht herum. Der passionierte Hund würde vorliegen und höchstens dann den Bau verlassen, wenn er versucht, über eine andere Röhre an das Wild zu kommen“, erläutert Berufsjäger Bastian.

Diese Form der Jagd wird häufig praktiziert und ist effektiv, um anderes Raubzeug als Fuchs zu bejagen. Der ehemalige Terrierführer ist jedoch kein Fan dieser Art der Bodenjagd. Durch einen Einschlag im Naturbau wird in den Lebensraum meist mehrerer Wildtiere eingegriffen. Er befürwortet die traditionelle Bodenjagd, bei welcher der Vierläufer den Fuchs sprengt und dieser dann mit der Flinte erlegt wird. Dazu sollte der Hund dachsrein ausgebildet werden.