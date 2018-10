Internationale Falknertagung 2018

Während das Mitgliedertreffen der IAF bereits am Sonntag beginnt, findet am Donnerstagabend die offizielle Eröffnung der Falknertagung des DFO mit Ehrengästen statt. Staatsekretär Gerhard Eck aus dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und für Integration wird in Vertretung für Herrn Ministerpräsidenten Dr. Söder ein Grußwort an die Versammlung richten. Nach den Grußworten werden Fachvorträge zu Natur- und Artenschutz und Geschichte der Falknerei gehalten.

Zum Programm gehören 3 Tage aktive Jagd mit Greifvögeln in der Umgebung von Bamberg. 86 aktive Falkner brechen dafür vormittags mit ihren Beizvögeln (Adler, Falken, Habichte, u. a.) in die Jagdreviere auf. Am Sonntag endet die Tagung mit einem Jagdhornkonzert und einer öffentlichen Informationsveranstaltung (13Uhr), bei der Greifvögel im Freiflug präsentiert werden.

Parallel zur Veranstaltung stellen Falkner an Schulen und Kindergärten die Themen Falknerei, Greifvogelschutz und immaterielles Kulturerbe vor. Eine Spende der Allianz-Umweltstiftung „Blauer Adler“ ermöglichte dem DFO den Druck von Malbüchern, illustriert von dem bekannten Tiermaler Bernd Pöppelmann, die kostenlos an Kindergärten und Schulen ausgegeben wurden.

PM DFO

Flyer der Veranstaltung.pdf

