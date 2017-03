IWA-Neuheiten 2017

Canibeep Pro Akkustisches Ortungsgerät

Das akustische Ortungsgerät Canibeep Pro von Kerbl dient dazu, Ihren Hund beim Jagen, in der Ausbildung oder beim Spazierengehen in dichten Waldgebieten in einem Umkreis von bis zu 200 m zu orten. 4 verschiedene akustische Signale werden von einem im Halsband eingebauten Lautsprecher ausgesandt. Das Gerät verfügt über einen Piepton am Halsband, an dem sich 2 Funktionsmodi programmieren lassen. Die Bewegungsempfindlichkeit sowie die Lautstärke lassen sich einstellen.