Jäger an Selbstschussanlage verletzt

Der Jäger präparierte am gestrigen Mittwoch auf seinem Privatgrundstück in der Anklamer Straße in Friedland Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (Mecklenburg-Vorpommern) eine Selbstschussanlage gegen Wühlmäuse. Dabei löste die Falle aus und zündete die Platzpatrone. Ein Schuss traf den Mann in die Hand und verletzte eine Arterie. Er wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden musste.

