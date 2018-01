Die Flammen zerstörten den an einem Feldrand in Streitheide (Mecklenburg-Vorpommern) aufgestellten Sitz komplett. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Für die Ermittlungen bitten die zuständigen Polizeibeamten (Tel.: 038847/6060) in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung.

ml