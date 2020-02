Jäger stellt Strauchdiebe

Der Grünrock überraschte die Strauch-Diebe in einem Waldstück bei Schwanheide (Landkreis Ludwigslust-Parchim / Mecklenburg-Vorpommern) auf frischer Tat. Etwa 240 Pflanzenbündel hatten die vier Verdächtigen im Alter zwischen 41 und 55 Jahren für den Abtransport bereits vorbereitet, wie die Polizei mitteilt. Den Ermittlungen zufolge sollten die gestohlenen Pflanzen später in einem Blumengeschäft in Hamburg verkauft werden