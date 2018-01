JAGD & HUND 2018

Das Ticket für die JAGD & HUND gilt für beide Messen. 9 Messehallen sind dann belegt. Das Angebot der Messe umfasst natürlich jede Menge klassische Programmpunkte rund um die Ausübung der Jagd, geht aber auch noch darüber hinaus.

Die DJZ finden Sie wie immer in Halle 4!

An unserem Hauptstand in Halle 4 am Stand A38 ist von Dienstag bis Sonntag ein spannendes und informatives Programm für Jäger und Jagdinteressierte und tolle Messeangebote in unserem DJZ-Shop geboten!

Unsere Abonnenten erhalten mit dem Gutschein aus der DJZ 2/2018 ein Freigetränk.

» Hallenplan.pdf