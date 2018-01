DJZ-Fotobox auf der Jagd & Hund 2018

Verpassen Sie nicht das Blitzlichtgewitter an unserem Stand in Halle 4. Verewigen Sie sich in der DJZ-Fotobox unter dem Motto „Fuchs kann immer kommen“. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise. Unter allen Teilnehmern wird als Hauptpreis eine nigelnagelneue Hubertus Bayard de Luxe-Bockflinte von AKAH verlost. Ein weiterer kuscheliger Preis ist ein handgenähter Fuchs-Muff – entstanden in der DJZ-Redaktion.

Informationen zur Jagd & Hund 2018 findet ihr hier …