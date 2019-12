Jagdhütte niedergebrannt

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt, hätten Zeugen nur noch die rauchenden Überreste des Bauwerks auffinden und die Polizei alarmieren können.

Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Inklusive eines Elektro-Allradfahrzeugs lösten sich rund 220.000 Euro in Rauch auf. Ob es sich um Brandstiftung handelt, wird derzeit festgestellt. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum wahrgenommen haben, können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Polizei Gaggenau wenden.

fh