Jagdschein auf Bewährung

Hintergrund ist, dass viele Jungjäger laut BDB erhebliche Defizite in der Praxis zeigten, was dem Ansehen der Jagd schade. „Eine solide, auf die zeitgemäßen Anforderungen der praktischen Jagdausübung ausgerichtete Ausbildung ist ein unverzichtbares Fundament für die dauerhafte Akzeptanz der Jagd in der Bevölkerung“, so BDB-Vorsitzender Bernd Bahr. Der Jagdschein dürfe nicht zur „Lizenz zum Töten“ verkommen.

Der Aspirant soll den Vorstellungen des BDB zufolge in den ersten drei Jahren nach Erwerb des Jagdscheins einen Anforderungskatalog abarbeiten und nachweisen, dass er sich in einer Reihe von Fächern mindestens 20 Stunden pro Jahr weitergebildet hat.