Browning X-Bolt Pro Carbon

Die Extras

Doch nun zu den Besonderheiten der Pro Carbon: Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Waffe mit einem Carbonschaft ausgestattet. Ohne Zielfernrohr bringt es die X-Bolt damit auf ein Gewicht von 2.760 Gramm. Am Pistolengriff sowie an der Unterseite des Vorderschaftes ist die Oberfläche aufgerauht. Das sorgt für gute Griffigkeit – auch mit feuchten Händen. Die Optik des Carbons ist gut. Lediglich im Bereich des Pistolengriffs war bei der Testwaffe eine Unregelmäßigkeit in der Musterung des Materials zu erkennen.