Kanzel angesteckt

Die Täter schlugen um 20.30 Uhr in Vechta nahe der Ehrlandstraße zu. Eine Kanzel bestehend aus Holz und Wellblech fiel daraufhin den Flammen zum Opfer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die zuständigen Polizisten von Brandstiftung aus. Es entstand Schaden in Höhe von 550 Euro. Hinweise in diesem Fall geben Sie bitte an die zuständigen Polizeibeamten in Vechta (Tel.: 04441/9430). ml