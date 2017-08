Katzen werden gefeiert!

So macht der Deutsche Tierschutzbund auf das Leid der Straßenkatzen in Deutschland aufmerksam und auch der Deutsche Jagdverband (DJV) appelliert zum Internationalen Tag der Katze an das Verantwortungsbewusstsein von Haustierhaltern, gerade während der Urlaubszeit.

Denn laut Tierschutzverbänden gibt es in Deutschland rund 2 Millionen streunende Katzen, die mitunter unter erbärmlichen und tierschutzwidrigen Umständen in freier Wildbahn ihr Leben fristen. Hier weist der DJV zu Recht darauf hin, dass nicht nur die Haustiere selbst leiden, sondern auch die heimische Tierwelt.