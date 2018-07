Kind durch Schuss schwer verletzt

Um 18.54 ging am vergangenen Samstag ein Notruf ein, dass in einer Gartenanlage in Großsaara im Landkreis Greiz (Thüringen) ein Kind offensichtlich durch einen Schuss schwer verletzt wurde. Das Kind wurde sofort in eine Klinik in Gera gebracht. Die in der Gartenanlage eingetroffenen Beamten hörten während ihres Einsatzes weitere Schüsse aus der Umgebung. Polizisten in einem daraufhin eingesetzten Hubschrauber entdeckten einige Jäger am Rande der Gartenanlage und beendeten die Jagd.