Klavinius-Weihnachts-Gewinnspiel 2019

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen. Als Hauptpreis winkt die Originalzeichnung von Haralds Klavinius. Weitere 30 Gewinner dürfen sich auf je einen Klavinius Wand-Kalender für das kommende Jahr 2020 freuen.

Teilnahme entweder per Postkarte an die Redaktion DJZ, Erich-Kästner-Straße 2, 56379 Singhofen oder per E-Mail an klavinius@paulparey.de oder über untenstehendes Teilnahmeformular.

Viel Freude beim Suchen und Glück bei der Verlosung! Teilnahmeschluss: 15. Dezember 2019