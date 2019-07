Kuwert gewinnt 1. Sophie

Der Amateurfilm-Preis zeichnet Filme aus, die es auf eine besondere Art und Weise schaffen, die Jagd der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das hat Kuwert mit seinem Filmbeitrag „Jagd – eine Liebe zur Natur“ offensichtlich erreicht und die Jury überzeugt. „Ein Nicht-Jäger steigt in Felix Kuwerts Film zunächst völlig normal ein. Das, was am Anfang steht, kann jeder erleben. Dann wechselt die Perspektive hin zur Jagd. Das macht diesen Film sehr stark“, so das Votum.

Den zweiten Platz belegte der Film „Waidgerechtigkeit – Der Zeit waidgerecht“ von Christian Schmidt und der dritte Platz ging an den YouTuber Rouven Kreienmeier für seinen Film „Das erste Mal auf Jagd“.

Insgesamt wurden 22 Filmbeiträge eingereicht. Die zehn besten wurden am Freitag bei der Premiere im Berliner Kant-Kino vorgestellt.

Für alle, die an der Premiere nicht haben teilnehmen können: Die Gewinnerfilme sind ab Mittwochabend (19 Uhr) auch auf YouTube abrufbar.

fh