Leiche in Baum

Seit dem 4. Juni gilt Eilers als vermisst. Vergangenen Samstag fand ein Jäger seine Leiche in einem Waldstück am Dingsfelder Weg in Wiefelstede (Landkreis Ammerland/Niedersachsen). Einsatzkräfte der FFW Wiefelstede bargen den Leichnam aus dem Baum. Die 3 Tage später durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte die Identität des 55-jährigen Vermissten. Ermittlungen zufolge hatte Eilers Suizid begangen.

sl