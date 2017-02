Linke fordert: Jäger sollen Wildbret an Tafel spenden

In einer Pressemeldung vom 14. Februar fordert der Vorstand von „Die Linke“ des Kreisverbandes Rotenburg/Wümm, den „Genuss des geldwerten Steuervorteils“ auszugleichen. Das Wild „ist herrenlos, bis ein dazu befugter Jäger es sich mit einem Blattschuss kostenlos aneignet“. „In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss – und dennoch herrscht bei vielen Menschen Mangel, so dass Bedürftige an den Lebensmittelausgabestellen der Tafeln Schlange stehen um etwas von den abgelaufenen Lebensmitteln und dem fleckigen, welken Obst und Gemüse zu bekommen.“