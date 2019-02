Messe „Jagen – Fischen – Offroad“

Ein kostenloses Laser-Schießkino in Halle 3, Vorträge in Halle 2 zu den Themen: Neueste Drohnentechnik im Jagdbetrieb, Erfahrungen mit Wärmebildkameras und Jagdreisen in Schottland runden das Rahmenprogramm ab. Eine Pfostenschau mit zahlreichen Jagdhunderassen, Auftritte von Jagdhornbläsern und die Vorführung von Greifvögeln erwarten die Besucher. Das Rahmenprogramm bietet auf der Schaubühne in Halle 2 täglich abwechslungsreiche Unterhaltung und nützliche Informationen.

Der Landesjagdverband Hessen und der Verband Hessischer Fischer informieren über die vielfältigen Bereiche des Arten- und Naturschutzes sowie der Jagd und Fischerei in Hessen. Experten stehen den Besuchern, die sich für die Jäger- oder Fischereiprüfung interessieren, gerne zur Verfügung und vermitteln auch Ansprechpartner.