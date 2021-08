Minischwein löst Polizeieinsatz aus

Als die Beamten an dem Einfamilienhaus in der Riesebyer Straße ankamen, fanden sie zwar kein Wildschwein, jedoch ein sehr zahmes Minischwein in „Wildschwein-Optik“ vor. Die kleine Sau folgte den Beamten und wurde am Nachmittag der Halterin übergeben. Das Minischwein war bereits einen Tag zuvor von einem nahegelegenen Bauernhof ausgebüxt.

ml