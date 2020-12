Nachruf auf Gilbert de Turckheim

FACE-Präsident Torbjörn Larsson würdigte den 80-Jährigen als hervorragenden Botschafter für Jagd und Naturschutz.

Neben zahlreichen Ämtern auf nationaler Ebene in Frankreich war Gilbert de Turckheim von 2003 bis 2015 Präsident der Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE). Hier spielte er eine wichtige Rolle bei der Aushandlung des FACE-Birdlife-Abkommens, das am 12. Oktober 2004 unterzeichnet wurde. Er engagierte sich zudem auf europäischer Ebene für einen breiten Dialog in Bezug auf das Zusammenleben zwischen Menschen und großen Fleischfressern.