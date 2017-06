Nashornspitze in Schiebedach versteckt

Wie die Polizei am Dienstag erst bekannt gab, wurde bereits am 30. April auf der A40 in Straelen (Nordrhein-Westfalen) bei der Grenzüberwachung eine Nashornspitze gefunden.

Ein 37-jähriger Vietnamese hatte diese im Zwischenraum seines Schiebedachs in eine Socke eingewickelt. Der Reisende gab an, das Horn auf einem belgischen Antikmarkt für 5 Euro erworben zu haben. Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen (Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere) wurde die Nashornspitze eingezogen.