Im Amtsblatt des Landes Sachsen-Anhalt wurden sie in der neuen Ausgabe am gestrigen Dienstag verkündet. Schmalrehe dürfen zukünftig bereits ab dem 15. April erlegt werden. Auch bei den Böcken hat sich was getan. Rehböcke dürfen ab kommendem Jagdjahr ebenfalls ab dem 15. April erlegt werden. Die neue Jagdzeit für Rehböcke endet am 31. Januar.

