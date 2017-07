Unbekannte stecken Hochsitz an

Ein 49-jähriger Mann entdeckte die Flammen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand sogar ein 2. Hochsitz nahe des Brandherdes in Flammen. Bei den ersten Ermittlungen wurde eine Flasche mit flüssigem Grillanzünder sichergestellt. Doch die Polizei sucht in diesem Fall nach weiteren Hinweisen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei den ermittelnden Polizeibeamten in Sögel (Tel.: 05952/93450).

