Niedersachsen: Zwei Wölfe mit Räude gesichtet

Weiterhin betont das zuständige Veterinäramt, dass auch aus Gründen des Tierschutzes von einer Behandlung der erkrankten Grauhunde abzuraten sei. Die Begründung: „Der Wolf müsse zu diesem Zweck über mehrere Wochen in Gefangenschaft gehalten und langwierig therapiert werden – das bedeutet für das Tier erheblichen Stress und Leid.“ Zudem könne nach abgeschlossener Therapie die Entlassung in die Freiheit für Probleme sorgen, da die Wölfe ihre Scheu gegenüber den Menschen durch den intensiven Kontakt verlieren könnten. Die Situation werde aber neu bewertet, sollten die Grauhunde aufgrund ihrer Krankheit verhaltensauffällig werden oder sich vermehrt in der Nähe von Menschen aufhalten.

