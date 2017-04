NRW-Gericht bestätigt: Keine Schalldämpfer für Jäger

Erst in der vergangenen Woche wurde diese Marsch-Richtung erneut vom Verwaltungsgericht Münster bestätigt. Wie wn.de berichtet, hatte ein Jäger geklagt, weil ihm die zuständige Behörde die Erlaubnis für einen Schalldämpfer verweigerte. Selbst die Tatsache, dass der Weidmann in der Vergangenheit ein Knalltrauma erlitten hatte, änderte für die Richter nichts. Die Juristen wiesen in Ihrem Urteil darauf hin, dass beispielsweise Kapselgehörschützer ebenfalls für den vom Kläger begehrten Gehörschutz sorgen würden.

