Peilsender ortet Wildkamera-Dieb

Die daraufhin benachrichtigte Polizei durchsuchte die Wohnung, in der die Freundin des Angeklagten wohnt und fand die gesuchten Kameras. Von dort ermittelten die Beamten die Wohnung des Täters. Dort fanden die Polizisten 12 Marihuanapflanzen. Das Verfahren wegen der Kameras wurde vorläufig eingestellt, der Täter muss 2.000 Euro an den Geschädigten zahlen und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. In Heilbronn wartet nun der Prozess wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn.

sl