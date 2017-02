Nicht sehr einfach, aber doch geschafft: Taucher befestigten Auftriebskörper am VW Bora, der in 10 Meter Tiefe am Grund des Möhnesees lag. Als diese befestigt waren leiteten sie Luft hinein, so dass das auf dem Dach liegende Fahrzeug an die Wasseroberfläche kam. Die Feuerwehr zog es anschließend mit einer Seilwinde an Land. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren auch die untere Wasserbehörde, das Umweltamt und das Ordnungsamt anwesend. Der Pkw: Totalschaden!